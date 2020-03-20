«Белавиа» приостановила полеты в Тбилиси и Батуми

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом Национальная авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в Тбилиси и Батуми.





Приостановлено выполнение полетов в Тбилиси с 20 по 28 марта и в Батуми с 20 по 29-е.

В пресс-службе перевозчика отметили, что возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать вплоть до 31 декабря 2020 года. Поэтому пассажирам можно не торопиться с обращением в кассы и обдумать желаемую дату полета (в случае переноса поездки). Изменить дату вылета можно только один раз.