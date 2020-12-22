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"Белавиа" получила новый самолет Embraer

Представители авиакомпании "Белавиа" получили новый самолет Embraer E-195-E2. Об этом сообщает пресс-служба Embraer.

Фото из архива

Церемония передачи прошла на заводе в Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии. 

Воздушное судно имеет 125 кресел (в экономклассе – 116, в бизнес-классе – 9), что на 18 мест больше, чем в самолетах E195 первого поколения. Авиалайнер окрашен в сине-белую ливрею "Белавиа" с васильком на хвостовой части.

Отмечается, что это первый самолет из трех Embraer второго поколения, которые белорусская авиакомпания приобрела в начале года по лизинговому договору. Прибытие еще двух моделей планируется на 2021 год.

Напомним, авиакомпания "Белавиа" стала восьмой авиакомпанией в мире, летающей на Embraer второго поколения.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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