"Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам

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В апреле флот авиакомпании пополнился первым самолетом Boeing 737-8.– отмечается в сообщении.Вчера "Белавиа" провела собственную проверку и тестовые полеты с экипажами в Национальном аэропорту Минск. На тренировке присутствовали генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, руководство Департамента по авиации, авиационная инспекция и представители Boeing.– прокомментировал Игорь Чергинец.Прошедшая тренировка подтвердила готовность Boeing 737-8, пока единственного во флоте "Белавиа", к выполнению пассажирских перевозок. В свои первые рейсы самолет отправится уже сегодня по одним из самых популярных маршрутов – в Варшаву и Киев (аэропорт Борисполь).