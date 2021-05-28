Компания "Белавиа" приостановила регулярные рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев с 29 мая по 30 июня из-за запрета ЕС и Украины на использование воздушного пространства. Такая информация опубликована на сайте авиаперевозчика.
- В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт, Кишинев приостановлено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года, - сказано в сообщении.
В пресс-службе национального авиаперевозчика уточнили, что специалистами компании проводятся расчеты "возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения".
Было отмечено, что в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку будут выполняться по измененному расписанию.
Компания подчеркивает, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат средств.
Напомним, сегодня "Белавиа" также заявила об отмене своих рейсов в Таллин с 28 мая по 28 августа.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" отменяет рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев с 29 мая
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