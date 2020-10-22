«Белавиа» со следующего понедельника, 26 октября, по 27 марта 2021 года отменяет все рейсы из Минска в Алматы и обратно. Это связано с решением властей Казахстана, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
При этом полеты в столицу Казахстана, город Нур-Султан, будут выполняться из белорусской столицы по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратно – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Вернуть деньги за отмененный рейс можно по месту покупки билета. Перенести дату вылета или изменить маршрут отмененного рейса можно до 30 марта следующего года.
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«Белавиа» отменяет рейсы в Алматы до конца марта следующего года
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ