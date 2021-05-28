Авиакомпания "Белавиа" отменяет свои рейсы в Таллинн с 28 мая по 28 августа. Об этом сообщается на сайте национального авиаперевозчика.
– Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа. Такое решение принято на фоне введенного запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии, – отмечается в сообщении.
Компания обращает внимание, что в течение года с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или осуществить возврат денежных средств.
Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам воздержаться от полетов в воздушном пространстве нашей страны. Некоторые страны уже закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Украина, Чехия, Финляндия, Литва, Польша, Словакия.
Фото: архив БЕЛТА
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"Белавиа" отменила рейсы в Таллинн с 28 мая по 28 августа
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