"Белавиа" отменила полеты в Финляндию и Чехию. Такая информация опубликована на сайте авиакомпании.
- В связи с решением правительств Финляндии и Чехии "Белавиа" вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Самолеты в Чехию не будут летать с 28 мая по 30 июня 2021 года, - сказано в сообщении.
Пассажиры, купившие авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов. Это можно сделать в течение года с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов и также в течение года с момента начала полета для частично использованных билетов. Чтобы поменять дату поездки или вернуть деньги, обращаться нужно в места приоберетения проездных документов.
"Белавиа" приносит извинения за доставленные неудобства.
Фото из архива БЕЛТА
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"Белавиа" отменила полеты в Финляндию и Чехию
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