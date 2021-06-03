"Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
– В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты совместно с "Белавиа" организовывают эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории по измененным маршрутам в обход закрытых территорий, – отмечается в сообщении.
Так, 1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) были доставлены в Беларусь 346 пассажиров. В ближайшие дни планируются еще два рейса из Туниса, чтобы на родину вернулись более 300 человек.
Эвакуационный рейс из Тивата (Черногория) осуществили 2 июня, благодаря чему домой вернулись 189 путешественников. В этот же день состоялся рейс из Тираны (Албания) – были вывезены 168 пассажиров.
– Мы ищем всевозможные варианты, чтобы граждане, задержавшиеся на Кипре, смогли вернуться. "Белавиа" делает все возможное, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, на которую мы сейчас не в силах повлиять, – отметили в компании.
Фото: БЕЛТА
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"Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории
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