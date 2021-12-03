"Белавиа": новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов

, – заявили в "Белавиа".Там также ответили на вопросы о том, изменится ли в сложившейся ситуации цена на билеты., – подчеркнули в авиакомпании.Уже полгода "Белавиа" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран., – отметили в авиакомпании.В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, этого вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.Зимнее расписание сформировано., – сказали в "Белавиа".При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте.