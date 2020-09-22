Рейсы будут выполняться в московский аэропорт Домодедово по средам, сообщили sb.by в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что при въезде в Россию через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) пассажирам нужно иметь при себе медицинский документ, который подтвердит отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР. При этом тест должен быть проведен не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.
Также белорусам по прибытии в Россию придется предъявить «Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения». Эту анкету можно заполнить как предварительно, скачав форму на сайте «Белавиа», так и во время полета.
Напомним, ранее появилась информация о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Минск с 26 сентября.
Фото: belavia.by
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«Белавиа» начнет еженедельно летать в Россию с 30 сентября
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