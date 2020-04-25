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«Белавиа» начинает полеты в Вену

Национальная авиакомпания «Белавиа» открывает 25 апреля регулярный рейс в сообщении Минск-Вена, сообщила sb.by специалист по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Бакиновская.


«Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также ввиду сложившейся ситуации в мире облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену – это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни», - отметил гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Полеты планируется выполнять ежедневно в международный аэропорт «Швехат» с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет - в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам).

Полеты будут выполняться на самолете Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро – туда-обратно.

«Настоящий кризис, вызванный COVID-19, оказывает очень сильное влияние на авиационную и туристическую отрасль по всему миру. Однако прошлые кризисы, связанные с вспышками атипичной пневмонии (SARS), эпидемией Эболы и террористическими актами 11 сентября 2001 г., авиационный бизнес пережил и стал ещё сильнее. Конечно, это может занять некоторое время, но я настроен оптимистично и считаю, что авиационный бизнес восстановится, а новые рейсы "Белавиа" в Вену станут первым шагом в будущее", - заявил в связи с открытием рейса генеральный директор и управляющий Венского аэропорта Джулиан Джагер.

В «Белавиа» обратили внимание на то, что пассажиры, которые приобрели билеты на это направление с вылетом в период с 29 марта по 24 апреля, смогут вернуть деньги без удержаний по месту покупки билета или однократно перенести дату полета по 31 декабря этого года.

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Фото: Виталий ГИЛЬ
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