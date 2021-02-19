«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы в Дубай

«Белавиа» сегодня начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск – Дубай – Минск, сообщается на официальном сайте авиакомпании. Теперь улететь из белорусской столицыв Дубай можно два раза в неделю – в 19:50 (по вторникам) и в 16:15 (по пятницам). Обратный рейс из Международного аэропорта Дубай будет осуществляться в 03:30 (по средам) и в 23:55 (по пятницам). Время для всех аэропортов указано местное.
Стоимость авиабилетов начинается от 216 евро в одну сторону (тариф LIGHT – без багажа), и от 375 евро туда-обратно (тариф LIGHT – без багажа). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.
Полеты планируется осуществлять на самолете нового поколения Embraer 195-Е2 пассажировместимостью 125 мест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 – в экономклассе. В связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 пассажиров и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета. Рейс Минск – Дубай станет самым протяженным направлением из всей сети регулярных маршрутов авиакомпании. Время в пути составляет около шести часов.
«Авиакомпания возлагает большие надежды на 2021 год. Мы не только постепенно восстанавливаем полеты по уже привычным для пассажиров регулярным направлениям, но и открываем новые. В 2020 году, несмотря на все трудности, мы начали выполнение регулярных рейсов в Вену и Ташкент, и сегодня выполняем первый полет по новому регулярному направлению в Дубай. Мы видели востребованность данного маршрута у туристических операторов и пассажиров и работали над его открытием. Дополнительным стимулом к принятию решения об открытии нового регулярного рейса стала возможность для граждан Беларуси и ОАЭ летать из одной страны в другую без виз – это значительно упрощает путешествие и делает его более привлекательным. Популярность нового маршрута у пассажиров подтверждает почти 100% загрузка первого рейса Минск – Дубай, а также то, что на первой в 2021 году масштабной акции авиакомпании, проведенной 16 февраля, было выкуплено 100% авиабилетов. Мы надеемся, что прямые рейсы между Минском и Дубаем будут способствовать развитию въездного туризма и сближению наших культур», – отметил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.
С 16 января текущего года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без виз (не более 90 дней с даты прилета). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.
В авиакомпании обратили внимание на то, что в ОАЭ действуют ограничения на въезд. Пассажирам при покупке авиабилетов рекомендуется ознакомиться с правилами въезда в страну.
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«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
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Фото: Алексей МАТЮШ