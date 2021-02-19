«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы в Дубай

Стоимость авиабилетов начинается от 216 евро в одну сторону (тариф LIGHT – без багажа), и от 375 евро туда-обратно (тариф LIGHT – без багажа). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.Полеты планируется осуществлять на самолете нового поколения Embraer 195-Е2 пассажировместимостью 125 мест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 – в экономклассе. В связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 пассажиров и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета. Рейс Минск – Дубай станет самым протяженным направлением из всей сети регулярных маршрутов авиакомпании. Время в пути составляет около шести часов., – отметилС 16 января текущего года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без виз (не более 90 дней с даты прилета). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.В авиакомпании обратили внимание на то, что в ОАЭ действуют ограничения на въезд. Пассажирам при покупке авиабилетов рекомендуется ознакомиться с правилами въезда в страну.