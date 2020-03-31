«Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Домодедово и Шереметьево

Также авиасообщение временно прекращается с Казахстаном и Украиной, рассказали в «Белавиа».

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля. Это связано с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Также белорусский авиаперевозчик на две недели прекращает полеты в казахстанские города Нур-Султан и Алматы (до 14 апреля) и во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.