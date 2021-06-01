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"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию

"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию. Такая информация размещена на сайте авиакомпании.

Фото: БЕЛТА

– В связи с введенными запретами на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран "Белавиа" вынуждена изменить маршруты выполнения чартерных рейсов в обход указанных территорий. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов, – говорится в сообщении.

Учитывая эти обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию. В пресс-службе отметили, что повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.
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