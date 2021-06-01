"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию

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, – говорится в сообщении.Учитывая эти обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию. В пресс-службе отметили, что повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.