«Белавиа» для вывоза соотечественников организует чартеры в Баку

Для возврата на родину граждан Беларуси и Азербайджана в условиях приостановки регулярного воздушного сообщения между странами из-за ситуации с коронавирусом Национальная авиакомпания «Белавиа» организовывает специальные чартерные рейсы по маршруту Минск —Баку.





Из Минска будет выполнено три рейса — 21, 25 и 29 марта. На них допускаются только граждане Азербайджана. Вылет из Минска в 23.15, прибытие в Баку в 3.35 по местному времени, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также три рейса будет выполнено из Баку в Минск — 22, 26 и 30 марта. Вылет из Баку в 4.35, прибытие в Минск в 7.10 (время местное). На борт будут допущены только граждане Беларуси.

Билеты доступны к продаже на сайте belavia.by и в офисах по продаже билетов авиакомпании. Гражданам двух стран перевозчик рекомендует воспользоваться ближайшим рейсом.