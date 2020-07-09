"Беларуськалий" установил рекорды по выдаче руды, отгрузке и экспорту удобрений

"Беларуськалий" установил в июне рекорды по отгрузке и экспорту удобрений, сообщает пресс-служба предприятия.





«Рудниками ОАО "Беларуськалий" установлен абсолютный рекорд по выдаче руды – 5 004 057 тонн. Валовый выпуск хлористого калия составил 1 142 293 тонны. Предприятием отгружен 1 123 831 тонна удобрений – это максимальная цифра за всю историю», – говорится в сообщении.

Объем экспортных поставок калийных удобрений в июне также является рекордным – 1 069 600 тонн (на 16,9% выше аналогичного прошлогоднего периода и на 0,5% выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в августе 2019 года.

На предприятии также отметили, что экспортные поставки за второй квартал текущего года тоже стали рекордными, превысив предыдущее достижение, установленное в первом квартале 2019 года.