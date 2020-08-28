ОАО «Беларуськалий» работает в плановом режиме, с максимальной загрузкой мощностей. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
– С 19 августа все рудники и фабрики ОАО «Беларуськалий» возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей. Объем производства калийных удобрений за текущий месяц ожидается более 1 миллиона тонн, что составит порядка 103% к показателю августа прошлого года. Договорные обязательства перед покупателями нашей продукции исполняются в полном объеме, – говорится в опубликованном сообщении.
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«Беларуськалий» работает с максимальной загрузкой мощностей
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ