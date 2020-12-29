ОАО "Беларуськалий" в 2020 году поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений, сообщил сегодня журналистам Премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия, передает БЕЛТА.
"До конца года осталась буквально пара дней, но есть уверенность, что будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия. И на фоне разговоров, что кто-то остановился, вот-вот остановится или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания", – сказал Роман Головченко.
Что касается экспортных контрактов на 2021 год, то, по словам Премьер-министра, "идет нормальный переговорный процесс".
"Пока никаких опасений, что будем испытывать трудности, нет. Вопрос цены каждый год труднопрогнозируемый, зависит от очень многих факторов. Думаю, что, как обычно, к весне, будет уже понятно, какой уровень цен следующего года по контрактам с самыми крупными покупателями", – добавил Роман Головченко.
Как уточнил генеральный директор предприятия Иван Головатый, добыча руды по итогам 2020 года составит около 55 млн т, из которой получится примерно 12 млн т удобрений.
ОАО "Беларуськалий" – один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входит четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения. Объем производства минеральных удобрений за 11 месяцев 2020 года составил 11 362 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Фото: БЕЛТА
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"Беларуськалий" по итогам 2020 года поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений
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