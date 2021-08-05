Беларуси гарантирована четвертая медаль на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Внимание белорусских болельщиков со вчера приковано к Makuhari Messe в Тибе, где соревнуются борцы. Сегодня там состоится финальный поединок нашей соотечественницы Ирины Курочкиной с японкой Рисако Каваи. А пока что отличные результаты в вольной борьбе демонстрируют и другие наши спортсмены. Магомедхабиб Кадимагомедов в весе до 74 кг победил в полуфинале и гарантировал себе как минимум серебряную медаль на Олимпиаде.



В полуфинале на олимпийском ковре представитель нашей сборной одолел спортсмена из Италии Франка Чамисо Маркеса со счетом 9:7.



Противник Кабимагомедова заработал балл в самом начале поединка. После нескольких минут напряженной борьбы представитель Беларуси вырвался вперед, заработав 2 очка. За 20 секунд до окончания 1-го периода оба борца пытались провести контратаку, однако не вышло – он остался за белорусом. В начале второй трехминутки Кабимагомедов ушел от атаки, а после успешно заработал 2 балла. Затем челлендж – уже 5:1. За ним представитель Италии оторвался на 2 балла. Чуть меньше, чем за минуту до конца поединка, Кабимагомедов увеличил счет, вслед за ним и кубинец, выступающий за Италию – 7:5. Напряженная борьба продолжалась до самого конца – схватка завершилась со счетом 7:9 в пользу представителя нашей сборной.



Ранее в этот день Кадимагомедов победил кубинца Хеандри Гарсона Кабальеро (12:8) и американца Кайла Дугласа Дэйка (11:0).



Нас еще ждет поединок белоруски Ванессы Колодинской (весовая категория до 53 кг) с китаянкой Кинью Панг. Если наша соотечественница выиграет, то получит шанс сразиться за олимпийское золото. Ранее 5 августа Колодинская одержала победы над румынкой Андреа Беатрис Аной (10:0) и Винеш Винеш из Индии (9:3).



Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.