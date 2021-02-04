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Беларусбанк увеличил долю на рынке кредитования недвижимости по итогам 2020 года

Крупнейший банк страны по итогам минувшего года увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66%. Кроме того, в рамках Указа № 240 заключено более 15 000 договоров на общую сумму свыше 900 млн рублей. О приоритетных направлениях банка в части кредитования населения изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказала заместитель председателя правления Беларусбанка Татьяна Михайловская.


– Татьяна Леонидовна, пандемия повлияла на развитие мировой экономики и внесла свои коррективы в финансовую деятельность вашего банка, в том числе касательно кредитования недвижимости. Данный вопрос сегодня является актуальным для многих граждан. Что сегодня крупнейший банк может предложить своим клиентам по этому направлению розничного бизнеса? 

–Жилищное кредитование для банка традиционно является приоритетным направлением. Беларусбанк активно участвует в реализации государственной программы строительства жилья, осуществляет льготное кредитование граждан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №13, предоставляет кредиты с адресным субсидированием в рамках Указа № 240 (процентная ставка по такому кредиту составляет ставку рефинансирования, увеличенную на 3 процентных пункта, или 10,75%). 

При этом банк в случае недостаточности у клиента собственных средств предлагает кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, для докредитования граждан, заключившим с банком кредитные договоры на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам не превышает размер расчетной величины стандартного риска Национального банка Республики Беларусь (в настоящее время 13,33%).

 С февраля текущего года банк запустил новый кредитный продукт «Ипотека Экспресс». Согласно условиям, процентная ставка по нему составляет 21% годовых. Некоторые эксперты склоняются к тому, что такое предложение нельзя назвать заманчивым для каждого жителя. Что Вы можете сказать по этому поводу? 

– Для удовлетворения спроса физических лиц в дополнительном кредитовании жилья на условиях ипотеки банком был разработан соответствующий рыночный продукт «Ипотека Экспресс», который расширяет возможности клиентов приобрести жилье, в том числе и на вторичном рынке. 

При этом ставка по данному продукту соответствует сложившимся на текущем этапе рыночным ставкам по депозитам для физических лиц. Учитывая, что банк в основном оперирует заемными ресурсами, ставка по новым кредитным продуктам формируется исходя из ставки по депозитам и прочим расходам банка. 

Стоит отметить, что сегодня банковский сектор в целом предлагает населению дорогие вклады, соответственно Беларусбанк в рамках рыночных тенденций новые депозиты клиентам открывает под ставку 18,6% –18,9%, что заметно превышает процентные ставки по действующим жилищным кредитам банка.

Принимая во внимание значимость вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия, и давно сложившуюся практику нашего банка, после снижения стоимости депозитов, в том числе привлекаемых в национальной валюте у физических лиц, последует снижение процентной ставки по ипотечному кредиту.
В целом стоит отметить, что ипотечное кредитование – приоритетное направление, которое предоставляет больше возможностей для потребителей и открывает новые инструменты для приобретения жилья. 

Беларусбанк как лидер рынка кредитования населения после стабилизации ситуации на депозитном рынке планирует и в дальнейшем предлагать клиентам доступные кредитные продукты, которые позволят нашим гражданам решить свой жилищный вопрос.  

Любовь Кирножицкая

Фото: БЕЛТА
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