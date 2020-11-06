«Беларусбанк» снова принимает заявки на субсидируемые жилищные кредиты

С 6 ноября ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновил прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно Указу Президента Беларуси от 04.07.2017 № 240. Это касается не только домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем году, но и переходящих (задельных) жилых домов, которые введут в 2021 году.В банке подчеркнули, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с Указом № 240 остались такими же – это ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 3%.Отмечается, что заявки снова начали принимать,