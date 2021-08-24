Беларусбанк передал автомобиль семье из Верхнедвинска

«Как член Совета Республики, особое внимание уделяю вопросам поддержки многодетных семей и воспитания подрастающего поколения, по возможности стараясь помогать в решении вопросов этой категории граждан. Вот и сегодня побывал в гостях у большой и дружной семьи Вериго из Верхнедвинска, – рассказал Виктор Ананич. – Искренне восхищен супругами Василием и Инессой, которые воспитывают десятерых собственных детей, приучая их к взаимоуважению и труду. Детям есть с кого брать пример: папа – мастер на все руки, а мама – настоящая хозяйка, добрая и терпеливая. Старшие ребята уже получают профессию, а младшему Евдокиму всего полтора года. И чтобы маме с папой было легче справляться с многочисленными бытовыми делами и все успевать, банк решил передать супругам автомобиль Volkswagen Caddy».

Кстати, еще неизвестно, кто больше обрадовался подарку: родители или малыши, которые быстро облюбовали салон семейного авто. Наверняка теперь жизнь семьи станет намного комфортнее.

Поддержка многодетных семей уже давно стала философией банка. На протяжении более 20 лет банк реализует проект «Родительский дом». По всей стране в 16 коттеджах, возведенных и оборудованных банком, живут приемные семьи. И 17-й уже на подходе. Располагается он как раз в Верхнедвинске. Воспользовавшись случаем, Виктор Ананич вместе с коллегами посмотрели, как продвигается строительство объекта.

«С нетерпением ждем, когда он наполнится счастливым смехом детей, которые обретут пусть и приемных, но родителей», – добавил Виктор Ананич.

В свою очередь руководитель общественной организации БСЖ банка Алла Райцес передала детишкам семьи Вериго комплекты развивающих игр и детские игрушки, а также сертификат на 100 рублей. Профсоюзная организация банка вручила многодетной семье сертификат на 200 рублей.