Беларусбанк изменит комиссию за операции с карточками

«Беларусбанк» с 1 мая изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами, информирует пресс-служба финучреждения.

Так, комиссия за перевыпуск карточки и изготовление дубликата для «пластика», использующегося только в Беларуси, увеличится с 5 рублей до 6,50 рубля, для международных карточек (БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ с микропроцессором, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Maestro, Visa Electron) вырастет также на 1,5 рубля — с 7,50 до 9.

Кроме того, комиссию за просмотр баланса в устройствах «Белагропромбанка» и «БПС-Сбербанка» поднимут с 0,2 до 0,35 рубля.

Срочное оформление карточки (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) подорожает с 20 до 25 рублей.

При этом комиссия за блокировку карточки станет дешевле: для БЕЛКАРТ, Maestro, Visa Electron — с 7,50 до 5,50 рубля, для Mastercard и Visa — с 10 до 7,50 рубля.