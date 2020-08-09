Павел Сапотько: Все мы желаем стране процветания и стабильности

Директор Национального исторического музея Павел Сапотько пришел на выборы, чтобы проголосовать за мир в стране, стабильность и расцвет культуры. На избирательном участке в гимназии № 61 было многолюдно. Руководитель одного из крупнейших музеев добросовестно выстоял две очереди – за избирательным бюллетенем и к кабинке для голосования.





- Возможность лишний раз задуматься только на пользу, – заметил Павел Сапотько. – Это время еще раз осознать, какой путь проделан государством за годы его существования. Было много хорошего, победы и достижения, и я искренне думаю, что мы переживаем возрождение культуры. Причем развивались все сегменты нашей сферы: и культурная дипломатия, и восстановление памятников, сохранение нематериального наследия, укрепление музейного, архивного, библиотечного фонда… Поэтому то, за что мы отдаем голос сейчас, – мир, стабильность и процветание, мы голосуем за здоровый иммунитет белорусской нации, сохранившей в непростой для мира период межэтнический и межконфессиональный диалог и небольшое, по меркам других стран, социальное расслоение.





Важно, чтобы страна оставалась уголком взаимопонимания, диалога и социальной справедливости, подчеркнул руководитель одного из ведущих музеев Беларуси:

- Я надеюсь, что белорусский народ будет сплоченным, единым. Потому что я убежден: все мы желаем друг другу и своей стране процветания, развития и счастливого будущего. Мы, белорусы, это заслужили!

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