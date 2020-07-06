Беларусь заняла 18-е место среди 166 стран в достижении ЦУР за 2020 год

Об этом сообщил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко. Сегодня в формате видеоконференции он провел встречу с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра, руководителем Программы поддержки Беларуси Астрид Зам.

Были затронуты вопросы сотрудничества в рамках достижения ЦУР, в том числе возможности Программы поддержки Беларуси в сопровождении деятельности региональных рабочих групп по устойчивому развитию. Совет Республики также подтвердил свою заинтересованность в изучении опыта парламента Германии по оценке проектов нормативно-правовых актов на предмет соответствия принципам устойчивого развития.

Анатолий Исаченко рассказал, что в 2021 году планируется провести Неделю устойчивого развития — серию мероприятий по всей стране по тематике достижения ЦУР. Ожидается, что они станут частью аналогичных Европейских недель. Подготовка начнется уже этой осенью.

— Да, коронавирус повлиял на формат встреч, но это не означает, что работа не продолжается. Сотрудничество с Дортмундским международным образовательным центром ведется с 2002 года. Реализуется и Программа поддержки Беларуси, в рамках которой организуется много проектов. В июне 2019 года начался ее 9-й этап. Основные направления — инклюзивное и равноправное общество, переход к "зеленой" экономике, цифровизация, мониторинг эффективности применения ЦУР, — отметил спикер верхней палаты Парламента.

ЦУР — ключевое направление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой всеми государствами — членами ООН в 2015 году. В соответствии с принципом "никого не оставить в стороне" предусматривается целостный подход к достижению устойчивого развития для всей планеты сейчас и в будущем.