Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности

Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
– Наша страна занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности среди 113 стран мира. Никого не обижая, отмечу, что позади нас такие страны, как Польша, Венгрия, Болгария, Испания, Россия и ряд других государств. При составлении данного рейтинга учитываются объем производимой продукции и количество населения. Таким образом формируются итоговые цифры, которые определяют, способна ли страна прокормить прежде всего своих жителей, – подчеркнул он.
Говоря о влиянии пандемии на экономику и сферу сельского хозяйства, гость программы рассказал:
– В течение этого сложного года, несмотря ни на что, нам удалось подняться вверх на 13 позиций. К слову, в 2019 году в рейтинге продбезопасности Беларусь занимала 36-е место, – добавил он.
Игорь Брыло глубоко убежден, что по основным группам товаров – молоко, мясо, овощи и картофель – Беларусь в полной мере обеспечивает потребности жителей.
Он также привел несколько цифр:
– Производство молока на душу населения в Беларуси – 828 кг на одного человека при среднем потреблении 244 кг /чел. То есть мы превышаем уровень потребления. Уровень самообеспеченности по молоку составляет 256%. Мясо: 137 кг производим, 99 потребляем. Мы немного отстаем по обеспечению плодами и ягодами, но в этом направлении тоже двигаемся, – пояснил он.