Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности

– подчеркнул он.Говоря о влиянии пандемии на экономику и сферу сельского хозяйства, гость программы рассказал:– добавил он.Игорь Брыло глубоко убежден, что по основным группам товаров – молоко, мясо, овощи и картофель – Беларусь в полной мере обеспечивает потребности жителей.Он также привел несколько цифр:– пояснил он.