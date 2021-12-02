SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности

Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности

Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.


– Наша страна занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности среди 113 стран мира. Никого не обижая, отмечу, что позади нас такие страны, как Польша, Венгрия, Болгария, Испания, Россия и ряд других государств. При составлении данного рейтинга учитываются объем производимой продукции и количество населения. Таким образом формируются итоговые цифры, которые определяют, способна ли страна прокормить прежде всего своих жителей, – подчеркнул он.

Говоря о влиянии пандемии на экономику и сферу сельского хозяйства, гость программы рассказал:

– В течение этого сложного года, несмотря ни на что, нам удалось подняться вверх на 13 позиций. К слову, в 2019 году в рейтинге продбезопасности Беларусь занимала 36-е место, – добавил он.

Игорь Брыло глубоко убежден, что по основным группам товаров – молоко, мясо, овощи и картофель – Беларусь в полной мере обеспечивает потребности жителей. 

Он также привел несколько цифр:

– Производство молока на душу населения в Беларуси – 828 кг на одного человека при среднем потреблении 244 кг /чел. То есть мы превышаем уровень потребления. Уровень самообеспеченности по молоку составляет 256%. Мясо: 137 кг производим, 99 потребляем. Мы немного отстаем по обеспечению плодами и ягодами, но в этом направлении тоже двигаемся, – пояснил он. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы