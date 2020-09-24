Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами РФ. Это предусмотрено постановлением Совмина от 22 сентября 2020 года № 551, официально опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Соглашения будут подписаны с Ленинградской областью, Башкортостаном, Хабаровским краем, Самарской и Курской областями. Документы заключаются для развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
На подписание соглашений уполномочен вице-премьер Игорь Петришенко.
Опубликовано:
319
Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ГИЛЬ