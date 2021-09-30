Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со странами СНГ, Азии и Африки

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. В частности, он подчеркнул, что Беларусь очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ:
– Нас связывают крепкие узы братской дружбы, которые, уверен, будут и дальше помогать нам углублять отношения, развивать торговлю и кооперацию по различным направлениям на благо наших народов. Говоря о связях с Азией, которая является экономически самым быстрорастущим регионом мира, хочу особо отметить, что Беларусь и многие наши азиатские партнеры комплементарны в своем взаимодействии.
Александр Лукашенко также добавил, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества со странами Африки:
– У нас уже есть примеры успешной совместной работы, которые, убежден, будут приумножены.
Кроме того, по его словам, Беларусь может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС.
– И прежде всего с Россией, с которой мы реализуем амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса, науки и иных сфер, – уточнил белорусский лидер.
Он также обратил внимание на то, что как серьезный промышленный хаб Беларусь может осуществлять выгодные поставки сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, карьерных самосвалов, калийных удобрений, нефтехимической и фармацевтической продукции.
–Наши компании готовы предложить свои научно-технологические и производственные разработки. Поделиться успешным опытом модернизации энергетического, транспортного и коммуникационного секторов, создания сельскохозяйственных производств полного цикла под ключ. Наши вузы могут принимать абитуриентов для обучения по различным востребованным направлениям, включая подготовку по специальностям в сферах промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, – конкретизировал Глава государства.
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