Беларусь заинтересована в поставках на рынок Ирана молочной и мясной продукции

В ведомстве отметили, что Иран, в свою очередь, заинтересован в поставках овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, рыбы и морепродуктов и другой сельскохозяйственной продукции в Беларусь.С белорусской стороны на заседании рабочей группы председательствовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, с иранской – заместитель министра сельского хозяйства Аббас Аскарзаде. В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, наращивание ассортимента и объема взаимных поставок продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.Отмечается, что по итогам 9 месяцев 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Ираном составил 8 млн долларов (темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 114,5%).Фото: пресс-служба Минсельхозпрода