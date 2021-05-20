Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию

Как подчеркнул Марат Хуснуллин, сегодня в Российской Федерации ощущается проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства. И актуальным является вопрос привлечения рабочей силы на реализацию ключевых строительных проектов, таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром «Восточный» и другие проекты.В свою очередь Анатолий Сивак подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать тему стоимости привлечения белорусских специалистов.Также в ходе встречи обсуждался вопрос нормативного регулирования в строительстве. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их с учетом лучших практик Беларуси и России в данном вопросе., – отметил Марат Хуснуллин.Анатолий Сивак подчеркнул интерес Республики Беларусь в наращивании экспорта строительных услуг в Российскую Федерацию.Также в ходе совещания стороны коснулись темы дорожного строительства и сферы ЖКХ.– Мы заинтересованы в том, чтобы взять за базу систему управления сферой ЖКХ, которая есть сегодня в России, – сказал Анатолий Сивак.Поручения провести совместную работу в данном направлении получили соответствующие министерства двух стран.В заключение Анатолий Сивак отметил важность установления рабочего контакта между заместителями премьер-министров обеих стран и перспективы расширения дальнейшего сотрудничества.Марат Хуснуллин подчеркнул, что объем строительства в России будет только расти, поэтому расширение сотрудничества в этой сфере актуально для российской стороны.Фото: пресс-служба заместителя Председателя Правительства Российской Федерации