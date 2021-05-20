Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию

В Москве состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Анатолия Сивака с заместителем Председателя Правительства Российский Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития строительных комплексов обоих государств. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
Как подчеркнул Марат Хуснуллин, сегодня в Российской Федерации ощущается проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства. И актуальным является вопрос привлечения рабочей силы на реализацию ключевых строительных проектов, таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром «Восточный» и другие проекты.
В свою очередь Анатолий Сивак подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать тему стоимости привлечения белорусских специалистов.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос нормативного регулирования в строительстве. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их с учетом лучших практик Беларуси и России в данном вопросе.
– Мы уже провели большую работу в снижении количества обязательных норм в строительстве и продолжаем двигаться в сторону их сокращения. Я считаю, что нам необходимо провести работу в сближении наших норм, это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе, – отметил Марат Хуснуллин.
Анатолий Сивак подчеркнул интерес Республики Беларусь в наращивании экспорта строительных услуг в Российскую Федерацию.
Также в ходе совещания стороны коснулись темы дорожного строительства и сферы ЖКХ.
– Мы заинтересованы в том, чтобы взять за базу систему управления сферой ЖКХ, которая есть сегодня в России, – сказал Анатолий Сивак.
Поручения провести совместную работу в данном направлении получили соответствующие министерства двух стран.
В заключение Анатолий Сивак отметил важность установления рабочего контакта между заместителями премьер-министров обеих стран и перспективы расширения дальнейшего сотрудничества.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что объем строительства в России будет только расти, поэтому расширение сотрудничества в этой сфере актуально для российской стороны.
Фото: пресс-служба заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
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Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию
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