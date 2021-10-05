Крупко: экспорт белорусского продовольствия в Украину и ЕС вырос на 40%

Беларусь за январь–август экспортировала продукции на 4,1 млрд долларов, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у Главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает БЕЛТА.
"По результатам работы за восемь месяцев экспорт белорусской продукции составил 4,1 млрд долларов с приростом к уровню прошлого года 400 млн долларов (темп роста 110,8%)", – обратил внимание министр.
По словам Ивана Крупко, в настоящий момент в республике продолжается уборка картофеля и овощей. В 2020 году Беларусь экспортировала 650 тыс. т этой продукции. В нынешнем году поставки сохранятся примерно на таком же уровне.
В частности, отметил министр, на 40% выросли поставки продовольствия в Украину. На рынок Европейского союза Беларусь также стала отгружать на 40% больше продукции. Наполовину возросли поставки в Китай.
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