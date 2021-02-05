Беларусь выступает за дальнейшее совершенствование разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Алматы. Также он отметил, что, развивая промышленный потенциал стран союза, нужно избегать кризиса перепроизводства.
– В этом плане исключительно важно осваивать новые рынки. Поэтому реализация статьи 41 Договора о союзе ”Меры по развитию экспорта“ приобретает все большую актуальность.
Роман Головченко отметил, что необходимо наполнить новым содержанием Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
– Этот документ был утвержден еще в 2015 году. Полагаю, что наша интеграция уже достаточно продвинулась, чтобы приступить к реализации согласованной единой промышленной и агропромышленной политики. Необходимо обеспечивать паритет интересов при организации и развитии промышленных производств в странах ЕАЭС, формировать дополнительный экспортный потенциал союза, основанный на применении самых современных технологий и разработок.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь выступает за совершенствование механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами
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