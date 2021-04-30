Беларусь выступает за разработку стратегии биологической и санитарной безопасности стран ЕАЭС. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Казани.
– Коллегия ЕЭК работает над документами стратегического характера. И возможно, нам следовало бы подумать о разработке стратегии биологической и санитарной безопасности стран союза.
Премьер-министр сообщил, что Беларусь и Россия уже работают над этими темами.
– Пересматриваются подходы в складывающейся ситуации в отношении опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение о целесообразности выработки единой стратегии.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
407
Беларусь выступает за разработку стратегии биологической и санитарной безопасности в ЕАЭС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter