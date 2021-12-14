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Беларусь вышла на 8-е место в мире по показателям лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

По показателям лечения острого лимфобластного лейкоза у детей Беларусь вышла на 8-е место в мире, опередив такие страны, как США, Израиль, Япония и Финляндия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные The Lancet.


В настоящее время по меньшей мере 90% пациентов детского возраста с данным видом лейкоза удается излечить.

"Однако существуют злокачественные заболевания гемопоэтической ткани, которые протекают более агрессивно и сложнее поддаются терапии. К таким заболеваниям относится острый миелоидный лейкоз у детей", – говорится в сообщении.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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