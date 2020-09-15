Беларусь выдвинута в состав Исполнительного комитета ВОЗ

В пресс-службе ведомства отметили, что в связи с пандемией коронавируса 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ впервые в истории проходит в виртуальном формате. Представители 53 государств – членов ВОЗ обсуждают различные вопросы здравоохранения. Среди важнейших – противодействие пандемии COVID-19; новая программа работы на 2020–2025 годы и другие.Европейский региональный комитет утвердил две страны от Европейской региональной группы (Беларусь и Франция), которым будет предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета ВОЗ на период 2021–2023 годов. До этого Беларусь была в составе Исполнительного комитета ВОЗ лишь в период 1948–1950 годов.Де-юре избрание в состав Исполнительного комитета ВОЗ состоится на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 2021 года).Исполнительный комитет ВОЗ, ключевой орган принятия решений, состоит из 34 экспертов.