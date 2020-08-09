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Беларусь выбирает Президента

В Беларуси сегодня основной день президентских выборов.


В 8 часов утра открылись 5767 участков для голосования, из которых 44 – за пределами страны.

В избирательные списки внесены 6 844 932 избирателя. В том числе в Брестской области – 984 601, Витебской – 849 472, Гомельской – 1 069 567, Гродненской – 751 084, Минской – 1 142 043, Могилевской – 801 825, Минске – 1 241 021, за рубежом – 5319.

В основной день голосование пройдет с 8:00 до 20:00. Отдать свой голос можно на участках по месту регистрации, а также по месту нахождения избирателей. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо быть в списке избирателей и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Бюллетень выдадут при наличии паспорта, военного билета для военнослужащих срочной службы, служебного удостоверения госслужащего, пенсионного удостоверения с фотографией, студенческого билета, справки из органов внутренних дел, если паспорт утрачен, водительского удостоверения.

Голосование заключается в том, что каждый избиратель ставит в бюллетене какой-нибудь знак (например, крестик или галочку) в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он отдает свой голос.

Если избиратель поставит знак более чем в одном квадрате или не поставит его ни в одном из них, бюллетень будет считаться недействительным.

Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Просьба об организации данного вида голосования должна быть подана не позднее 18:00 9 августа.

Досрочное голосование с 4 по 8 августа показало значительный интерес белорусов к выборам Главы государства. Ожидается, что активность избирателей в основной день голосования также будет высокой.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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