Беларусь вводит запрет на ввоз широкого перечня западных товаров с 1 января 2022 года

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров". Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, причина принятия данного постановления – продолжающееся санкционное давление на Беларусь. И это вынужденная мера.

– К сожалению, нам приходится реагировать, и реагировать адекватно. В этой связи после принятия пятого санкционного пакета Правительством было принято решение об отдельной группе товаров, которые ввозятся из таких стран. Это более 20 групп. Туда вошли товары, которые используются как для производства, так и для реализации в розничной сети. Их можно разделить на три группы. Первые – товары, которые полностью замещаются за счет отечественных производителей или производств, расположенных в странах, являющихся дружественными для Беларуси. Товары, которые производятся в недостаточном количестве, и товары критического импорта.

Министр сообщил, что данным постановлением предусмотрен ряд изъятий. По его словам, т.к. в утвержденном перечне есть товары критического импорта, то будут созданы компенсационные механизмы по переориентации поставщиков на другие страны и ввозу таких товаров из дружественных стран.

– Мы надеемся, что данные меры не почувствуют потребители. Кроме того, они не распространяются на товары для личного потребления и товары, которые используются в производстве лекарственных средств и детского питания. Думаю, что эта мера точечная. Если говорить о сумме, то за 9 месяцев мы импортируем более чем на 2 миллиарда долларов продовольствия. И около четверти этой продукции войдет в данный перечень. Это касается мясо-молочной продукции, овощей, фруктов.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. В МАРТ сообщили, что со всеми поставщиками компетентные государственные органы проведут разъяснительную работу и примут меры, которые обеспечат сбалансированность потребительского рынка.

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