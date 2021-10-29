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Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода за пределы страны

Беларусь на полгода установила запрет на вывоз кислорода из страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данная мера предусмотрена постановлением Совета Министров, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале

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Правительство установило временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения. Также установлен временный запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, которые помещены под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. В перечне указано четыре товара: кислород газообразный медицинский, кислород жидкий медицинский, кислород газообразный технический и кислород жидкий технический. 

Указывается, что действие постановления не распространяется на кислород, который вывозится за пределы республики в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений белорусского Правительства, а также в качестве припасов.

Кроме того, еще одним постановлением Правительство включило кислород в перечень лекарственных средств, производимых организациями республики, цены на которые регулирует Минздрав. 

Оба постановления вступают в силу после официального опубликования.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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