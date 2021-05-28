На это обратил внимание сегодня во время панельной дискуссии на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» обозреватель отдела политической информации редакции газеты “СБ. Беларусь сегодня” Андрей Муковозчик:
- Это означает, что пропаганда против нас будет вестись всегда. Пропаганда западных ценностей и образа жизни, общества потребления шла на наших с вами глазах с конца 80-х годов. Нашу страну, просто исходя из ее размера и расположения на пересечении геополитических интересов, всегда будут стараться подавить. Войны просто стали вестись другими способами.
По словам спикера, контрпропаганда – это возвращение людей от эмоций к здравому рассудку и анализу информации. Сегодня фейки строятся на недоговорках, искаженной подаче сведений. Андрей Муковозчик привел пример:
- ВВП за четыре месяца этого года на 2,5 процента больше, чем ВВП за четыре месяца прошлого года. И когда Премьер-министр докладывает Президенту об этом, он уточняет: там же и год был слабенький. Нет, отвечает Головченко, четыре месяца – пандемии еще не было, экономика работала нормально. Прошел пандемический год, Европа и США лежат, стонет, печатает деньги. А в маленькой Беларуси, которая не закрывалась, рост на 2,5 процента. Не верить цифрам у меня нет никаких оснований.
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Беларусь всегда будут склонять на ту или другую сторону, пытаться использовать и подчинить
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