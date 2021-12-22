Беларусь вошла в топ-3 турпоездок россиян на зимние праздники в страны ближнего зарубежья

Беларусь вошла в тройку наиболее популярных постсоветских стран, куда российские туристы приобретают путевки на Новый год и Рождество.

Как сообщает atorus.ru со ссылкой на данные российских туроператоров, в этом году спрос на туры в страны СНГ на Новый год и Рождество заметно выше, чем в прошлом зимнем сезоне. На новогодние даты в продаже представлены туры в Беларусь, Армению, Азербайджан и Узбекистан. Рейтинг возглавляет Армения, Беларусь на втором месте, третья позиция у Узбекистана.

Эксперты турбизнеса отмечают, что в пользу Беларуси – развитое авиасообщение (улететь в Минск можно из многих российских городов-миллионников), возможность въезда по ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации, а также отсутствие всяких ограничений на заселение в гостиницы, посещение музеев, ресторанов и других общественных мест.

«В Беларуси нет ограничений для туристов, только маски в общественных местах», – отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его информации, россияне по-прежнему едут в Беларусь на санаторное лечение. Экскурсионные туры бронируются мало.

Согласно данным вышеупомянутого туроператора, средняя стоимость санаторного тура на 9 дней в Беларусь в период зимних каникул с питанием и лечением составляет 24–25 тысяч российских рублей на человека (820–855 белорусских рублей). Авиабилет на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Минск и обратно на новогодние каникулы стоит около 20 тысяч российских рублей (685 белорусских рублей).

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» напомнили, что пересечение российско-белорусской границы на личном автомобиле ограничено:

– На автомобиле через границу в Беларусь пока что пускают только с документальным обоснованием цели визита. Например, с целью лечения в санаториях – для этого нужно предъявить подтверждение бронирования в санатории.

В качестве дополнения к российской новости в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО, Беларусь) отметили со ссылкой на компанию «Виаполь» – ведущего экскурсионного туроператора Беларуси – возросший интерес российских туристов к экскурсионному отдыху в Беларуси в период новогодних праздников. Так, компания получила уже более 700 заявок от индивидуальных туристов.