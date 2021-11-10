Беларусь в январе – сентябре увеличила экспорт товаров и услуг до $34,9 млрд

Сообщается, что внешнеторговый оборот товаров и услуг за 9 месяцев составил $67,1 млрд. Для сравнения: это на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $32,181 млрд (рост на 29,6%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,738 млрд. Кстати, в январе – сентябре прошлого года сальдо тоже было положительным – $1,566 млрд.Агентство приводит и отдельные данные. Так, уточняется, что внешнеторговый оборот товаров вырос на 33,6% до $55,437 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,3% до $27,413 млрд, импорт – на 31% до $28,023 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $610,3 млн. Отмечается, что в январе – сентябре 2020-го оно тоже было отрицательным и составляло $1,279 млрд.Что касается внешнеторгового оборота услуг, он вырос на 20% до $11,663 млрд. Экспорт услуг увеличился на 19,5% до $7,505 млрд, импорт – на 21% до $4,157 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $3,348 млрд. К слову, в январе – сентябре 2020 года положительное сальдо составляло $2,846 млрд.