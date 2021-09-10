Беларусь в январе – июле нарастила экспорт товаров и услуг на 32,2% – до 26 млрд долларов

В январе – июле текущего года Беларусь нарастила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,2% –до 26,14 млрд долларов. Это следует из информации, размещенной на сайте Национального банка.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг за указанный период сложился на уровне 50,27 млрд долларов. Новый показатель на 30% оказался больше, чем за аналогичный период минувшего года. Вместе с тем импорт сложился на уровне 24,13 млрд долларов (рост на 27,8%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 2,01 млрд долларов (в январе – июле нынешнего года сальдо тоже было положительным – 891,9 млн долларов).
Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 32,5% – до 41,415 млрд долларов. Экспорт товаров возрос на 36,5% – до 20,448 млрд долларов, импорт – на 28,9%, до 20,966 млрд долларов. Сальдо сложилось отрицательное в размере 517,9 млн долларов (в январе – июле минувшего года оно тоже было отрицательным и составляло 1,29 млрд долларов).
Внешнеторговый оборот услуг увеличился на 19,4% –до 8,854 млрд долларов. Экспорт услуг возрос на 18,6% –до 5,691 млрд долларов, импорт – на 20,8%, до 3,163 млрд долларов. Сальдо внешней торговли услугами оказалось положительным в размере 2,528 млрд долларов (в январе – июле 2020 года положительное сальдо составляло 2,182 млрд долларов).
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