Вооруженные Силы нашей страны в октябре 2022 года получат вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
"В настоящее время между Министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии запланирована на октябрь 2022 года. Контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Беларусь и Россия договорились о поставке в белорусскую армию 12 истребителей Су-30СМ. Предполагается, что самолеты будут доставляться в нашу страну партиями по четыре единицы.
Фото: архив БЕЛТА
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Беларусь в октябре следующего года получит вторую партию самолетов Су-30СМ
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