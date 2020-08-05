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  2. Беларусь в августе закупит 1,21 млн т нефти из России

Беларусь в августе закупит 1,21 млн т нефти из России

Беларусь в этом месяце приобретет 1,21 миллиона тонн нефти из России. Об этом заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное  – по нефтепроводу», – цитирует Тищенко БЕЛТА.

Помимо этого, планируются по одной танкерной поставки нефти из Азербайджана и США общим объемом 160 тысяч тонн. «Вчера вечером танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт «Южный» и встал под разгрузку», – уточнил пресс-секретарь концерна.

В августе начинается плановый ремонт на ряде объектов Новополоцкого НПЗ, поэтому основной объем переработки придется на Мозырский НПЗ, где подобные работы уже завершены.

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