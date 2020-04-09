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  2. Беларусь уже выполнила четыре мероприятия нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

Беларусь уже выполнила четыре мероприятия нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

Беларусь уже выполнила четыре мероприятия из 23 Национального плана действий по результатам стресс-тестов БелАЭС, сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в интервью БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"На сегодня из 23 мероприятий нацплана четыре выполнены, два — в активной стадии реализации, два — в стадии принятия решения и одно мероприятие, связанное с регулярной отчетностью, выполняется на постоянной основе", — рассказала Ольга Луговская.

В частности, Центр геофизического мониторинга НАН исследовал природу Гудогайского сейсмического события 1908 года, результаты работы переданы БелАЭС для дальнейшей реализации плана. На очереди — актуализация каталога сейсмичности для района размещения АЭС.

На Белорусской АЭС смонтированы линия и точка стационарного подключения передвижного дизель-генератора для энергоблока № 1. Сам дизель-генератор находится на входном контроле на площадке строительства БелАЭС. Он нужен для обеспечения энергоснабжения при отключении питания от стационарных источников. Белорусская АЭС подготовила и выполняет программу работ по разработке и внедрению симптомно-ориентированных аварийных процедур.

Ольга Луговская напомнила, что нацплан содержит мероприятия, направленные на повышение запасов безопасности Белорусской АЭС по отношению к неблагоприятным внешним природным воздействиям (землетрясения, наводнения, экстремальные погодные условия) и их сочетанию.

В нем учтены рекомендации европейской партнерской проверки, которую провели эксперты Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в 2017—2018 годах, и результаты собственного анализа, который проводился на национальном уровне перед партнерской проверкой.
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