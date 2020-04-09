Беларусь уже выполнила четыре мероприятия нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

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, — рассказала Ольга Луговская.В частности, Центр геофизического мониторинга НАН исследовал природу Гудогайского сейсмического события 1908 года, результаты работы переданы БелАЭС для дальнейшей реализации плана. На очереди — актуализация каталога сейсмичности для района размещения АЭС.На Белорусской АЭС смонтированы линия и точка стационарного подключения передвижного дизель-генератора для энергоблока № 1. Сам дизель-генератор находится на входном контроле на площадке строительства БелАЭС. Он нужен для обеспечения энергоснабжения при отключении питания от стационарных источников. Белорусская АЭС подготовила и выполняет программу работ по разработке и внедрению симптомно-ориентированных аварийных процедур.Ольга Луговская напомнила, что нацплан содержит мероприятия, направленные на повышение запасов безопасности Белорусской АЭС по отношению к неблагоприятным внешним природным воздействиям (землетрясения, наводнения, экстремальные погодные условия) и их сочетанию.В нем учтены рекомендации европейской партнерской проверки, которую провели эксперты Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в 2017—2018 годах, и результаты собственного анализа, который проводился на национальном уровне перед партнерской проверкой.