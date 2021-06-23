Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в ОДКБ, ЕАЭС - Хренин

Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе. Это сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, информирует БЕЛТА.
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"В вопросах обеспечения региональной безопасности мы продолжим развитие современной белорусско-российской региональной группировки войск, – сказал министр. – В ближайшее время с нашими российскими коллегами рассчитываем завершить создание совместных центров подготовки войск и сил как на территории Беларуси, так и России – в Калининградской и Нижегородской областях. В очередной раз планируем продемонстрировать высокий уровень оперативной совместимости, слаженности и полевой выучки войск в ходе предстоящего стратегического учения "Запад-2021". И это не бряцанье оружием, это нормальная ответная реакция на беспрецедентный рост количества мероприятий оперативной подготовки стран-членов НАТО вблизи наших границ".
По мнению Виктора Хренина, актуальные аспекты глобальной безопасности свидетельствуют о беспрецедентном уровне конфронтации в современном мире.
"Борьба за модель будущего мироустройства в самом разгаре, – констатировал он. – Мы видим, как попытка глобализировать планету вызывает у государств ответную реакцию и стремление сохранить самобытность и суверенитет. Поэтому вполне объективно независимые страны продолжают объединяться в кластеры и блоки по общим цивилизационным интересам. Беларусь находится в центре европейского континента, фактически на линии столкновения геополитических интересов Востока и Запада, Севера и Юга. Поэтому мы не можем дистанцироваться от идущих в мире процессов. Белорусский народ сделал свой выбор на референдуме еще в 1995 году. Исполняя его волю, мы продолжим и ускорим интеграцию с нашими союзниками в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза. И здесь ни о какой сдаче суверенитета речи не идет, мы вместе будем отстаивать наши общие интересы".
"Что касается чисто военных аспектов интеграции: мы продолжим формировать и проводить единую военную политику. В ее рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятия "противник" и "источник угрозы". Ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам. Беларусь продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене", – заявил министр.
Он уверен: в оформляющемся многополярном мире необходимо по-новому вырабатывать правила сосуществования. "Пора уже осознать пагубные последствия, к которым может привести повышение ставок в конфронтации. За последний год мы показали всему миру: Беларусь не отступит. Поэтому настало время остановиться и сесть за стол переговоров. И здесь наша позиция неизменна: мы готовы вносить свою лепту в предотвращение и урегулирование любых конфликтов. Минская площадка открыта для такого рода взаимодействия", – заключил Виктор Хренин.
В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
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Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в ОДКБ, ЕАЭС - Хренин
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