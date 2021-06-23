Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в ОДКБ, ЕАЭС - Хренин

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– сказал министр.По мнению Виктора Хренина, актуальные аспекты глобальной безопасности свидетельствуют о беспрецедентном уровне конфронтации в современном мире.– констатировал он., – заявил министр.Он уверен: в оформляющемся многополярном мире необходимо по-новому вырабатывать правила сосуществования., – заключил Виктор Хренин.В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.