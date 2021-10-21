Минсельхозпрод: Беларусь стала крупнейшим игроком на мировом рынке молочной продукции





Для успешного ведения экспорта важна работа не только специалистов по внешнеэкономической деятельности. Прежде всего нужно позаботиться о производстве необходимого количества и качества молока. Для этого, отметил Александр Щербенок, работники перерабатывающих предприятий активно сотрудничают с производителями сырья. Сфера их забот – от заготовки кормов до состояния доильного оборудования и здоровья коров.





70 процентов в общем объеме производства занимает экспорт ОАО «Савушкин продукт». Как отметил генеральный директор предприятия Александр Савчиц, сегодня для увеличения выпуска и зарубежных поставок молочной продукции необходимо инвестировать в развитие сырьевой зоны. В нее в компании входят 155 сельхозпредприятий. В техническое обновление и реконструкцию ферм акционерное общество в этом году вложило 44 миллиона рублей. Это позволяет получать высококачественное молоко: 96 процентов его поступает на переработку высшим и сортом экстра, причем экстра – 76 процентов сырья. В цехах заводов компании – лучшее мировое оборудование. В его обновление за последние 3 года вложено 500 миллионов рублей.





Форум продлится до 22 октября. Его главные темы: как Беларуси укрепить позиции на мировом молочном рынке и больше зарабатывать на молоке? Как новые технологии и цифровизация преображают бизнес и повышают прибыль? Как вести молочный бизнес в Китае, на дальних рынках и ускорять диверсификацию? Всего с докладами выступят более полусотни экспертов из 12 стран. Будут также дискуссии, презентации, деловые встречи, дегустация десятков новых видов молочной продукции.

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