Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.58
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

Беларусь сегодня поучаствует в экологической акции "Час Земли", пишет БЕЛТА.


Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает выключить свет на один час с 20.30 до 21.30. Час без света носит символический характер и не нацелен на экономию электричества. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

В Беларуси акция состоится в 12-й раз. В 2018-2019 годах в Минске выключили подсветку таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ "Столица", гостиница "Беларусь".

"Час Земли" проводится каждый год во всем мире Всемирным фондом дикой природы (WWF). Он проходит в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. В акции ежегодно принимают участие более 2 млрд людей в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Первый тренер Егора Герасимова – о пути в теннисе и рецепте успеха
В поисках утраченного. Народное образование в Беларуси на рубеже XIX - XX веков в цифрах и фотографиях
Стартовала республиканская акция «Неделя леса»
Почтальон Татьяна Волчек за долгие годы работы к каждому клиенту подобрала ключик
Китай запустил масштабную программу стимулирования производства
Семь человек находятся под завалами в результате схода оползня в Китае
Коложская церковь, храмы оборонного типа и Августовский канал: у каких объектов Гродненщины есть шансы пополнить Список Всемирного наследия
Администрация Президента принимает участие в «Неделе леса»
Аллея голубых елей появилась у Кургана Славы
ИП незаконно первозил через границу бытовую технику на 33 тысячи рублей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Можно ли верить историческим портретам в Википедии?
Как защитить свою банковскую карту от мошенников?
Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
В столицу Перу возвращаются птицы и морские животные
Наш земляк Яков Наркевич-Иодко в чем-то даже опередил изобретателя радио Попова
Миру нужен социальный рейтинг?
Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель
Соблюдая требование медиков о социальном дистанцировании, люди стали ближе друг к другу
Отчаянная попытка
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
До голубых седин
Авторы
СКАНИРУЙТЕ