Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

Беларусь сегодня поучаствует в экологической акции "Час Земли", пишет БЕЛТА.





Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает выключить свет на один час с 20.30 до 21.30. Час без света носит символический характер и не нацелен на экономию электричества. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты.

В Беларуси акция состоится в 12-й раз. В 2018-2019 годах в Минске выключили подсветку таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ "Столица", гостиница "Беларусь".

"Час Земли" проводится каждый год во всем мире Всемирным фондом дикой природы (WWF). Он проходит в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. В акции ежегодно принимают участие более 2 млрд людей в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников.