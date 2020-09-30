Беларусь с 1 октября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Согласно документу ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $ 45,4 за 1 т; на прямогонный бензин – $ 24,9 за 1 т; на товарные бензины – $ 13,6 за 1 т; на легкие, средние дистилляты – $ 13,6 за 1 т; на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $ 13,6 за 1 т.Напомним, ранее ставки вывозных таможенных пошлин в этой сфере изменялись 1 сентября.