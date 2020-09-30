Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 567 (вступит в силу с 1 октября) предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $ 45,4 за 1 т; на прямогонный бензин – $ 24,9 за 1 т; на товарные бензины – $ 13,6 за 1 т; на легкие, средние дистилляты – $ 13,6 за 1 т; на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $ 13,6 за 1 т.
Напомним, ранее ставки вывозных таможенных пошлин в этой сфере изменялись 1 сентября.
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Беларусь с 1 октября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ