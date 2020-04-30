Наша страна с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 апреля 2020 года № 259, говорится на официальном сайте Правительства.
Фото: архив БЕЛТА
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 6,8 доллара за 1 тонну (ранее — 52 доллара).
Пошлина на прямогонный бензин снижена с 28,6 доллара до 3,7 доллара за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 15,6 доллара до 2 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были также снижены.
Опубликовано:
837
Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...