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  2. Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Наша страна с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 апреля 2020 года № 259, говорится на официальном сайте Правительства.

Фото: архив БЕЛТА

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 6,8 доллара за 1 тонну (ранее — 52 доллара).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с 28,6 доллара до 3,7 доллара за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 15,6 доллара до 2 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были также снижены.
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