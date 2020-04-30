Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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БЕЛТА

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 6,8 доллара за 1 тонну (ранее — 52 доллара).Пошлина на прямогонный бензин снижена с 28,6 доллара до 3,7 доллара за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 15,6 доллара до 2 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были также снижены.